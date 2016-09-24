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  • Бабаев: «Фернандес принял российское гражданство не из-за лимита, а ради сборной России»

Бабаев: «Фернандес принял российское гражданство не из-за лимита, а ради сборной России»

24 сентября 2016, 14:12
7

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев отметил, что принятие российского гражданства защитником Марио Фернандесом не связано с лимитом на легионеров. По его словам, данный шаг, в первую очередь, направлен на усиление сборной России.

«Я считаю, что Марио Фернандес усилит сборную России, и, самое главное, у него есть желание выступать за нашу национальную команду. Мы готовились к этому и сейчас благодарны исполкому, что поддержали ходатайства главного тренера сборной Станислава Черчесова и обращение ЦСКА. Опять же кто-то захочет в этом найти оборотную сторону медали, что это исключительно решение клуба, чтобы упросить ситуацию с лимитом. Но достаточно взглянуть на наш состав и увидеть, что никаких проблем с легионерами у нас нет. А в контексте вопроса, который обсуждался сегодня в рамках стратегии, президент РФС объявил, что будем менять этот формат и переводить его в качественный критерий, а не в количественный. То есть ограничение будет только в заявке, а не на поле. Так что решение дать гражданство Марио Фернандесу направлено на усиление сборной России по футболу.

Говорили о том, что спортивное гражданство ФИФА он сможет поменять через 9-10 месяцев, это означает, что ориентировочно в мае 2017 года Марио сможет выступать за сборную России. А поменять паспорт в России он мог раньше, согласно регламенту РФПЛ. Что и было сделано. При этом, как вы уже знаете, Станислав Саламович уже приглашал Фернандеса на тренировочный сбор, познакомился с ним. То есть он может привлекаться к тренировкам. Марио всегда на глазах у Черчесова, у других членов тренерского штаба сборной России. Надеюсь, что сборная России получит еще одного сильного футболиста мирового уровня.

Итоги выборов президента РФС? Ожидаемо. Виталий Леонтьевич выступил со своей программой, большинство кандидатов с ней согласились, что и показали результаты. Есть определенная стабильность, некая надежда, что футбол будет развиваться. Главное, чтобы от слов мы перешли к делу», – сказал Бабаев.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига ЦСКА Россия Бабаев Роман
Комментарии (7)
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Aztec58
1474717283
Именно из-за лимита по прямому указанию Гинера с Бабаевым, ага, все всё прекрасно понимают.
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nik55
1474718839
не надо пи-ть
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Garrincha58
1474720470
нашу сборную даже Месси не усилит потому что в ней он уснет и затухнет
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spartach n1
1474725189
Нах не нужен
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Garrincha58
1474725576
сб.Бразилии РФПЛ: Гилерме(Локо)-Фернандес(ЦСКА),Шандао(Анжи),Родолфо(Терек),Маурисио(Спартак)- Маурисио(Зенит),Жулиано(Зенит),Жоаозиньо(Краснодар),Майкон(Локо)- Ари(Краснодар),Вандерсон(Краснодар).А что если всех натурализовать и тогда мы может и выиграем ЧМ ведь это бразильцы им не привыкать
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woyser
1474765237
Объявление в CBF: Ув. футболисты, если Вас не вызывают в сборную Бразилии, не расстраивайтесь. Вас обязательно натурализуют и вызовут в сборную России!"
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