Бабаев: «Фернандес принял российское гражданство не из-за лимита, а ради сборной России»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев отметил, что принятие российского гражданства защитником Марио Фернандесом не связано с лимитом на легионеров. По его словам, данный шаг, в первую очередь, направлен на усиление сборной России.

«Я считаю, что Марио Фернандес усилит сборную России, и, самое главное, у него есть желание выступать за нашу национальную команду. Мы готовились к этому и сейчас благодарны исполкому, что поддержали ходатайства главного тренера сборной Станислава Черчесова и обращение ЦСКА. Опять же кто-то захочет в этом найти оборотную сторону медали, что это исключительно решение клуба, чтобы упросить ситуацию с лимитом. Но достаточно взглянуть на наш состав и увидеть, что никаких проблем с легионерами у нас нет. А в контексте вопроса, который обсуждался сегодня в рамках стратегии, президент РФС объявил, что будем менять этот формат и переводить его в качественный критерий, а не в количественный. То есть ограничение будет только в заявке, а не на поле. Так что решение дать гражданство Марио Фернандесу направлено на усиление сборной России по футболу.

Говорили о том, что спортивное гражданство ФИФА он сможет поменять через 9-10 месяцев, это означает, что ориентировочно в мае 2017 года Марио сможет выступать за сборную России. А поменять паспорт в России он мог раньше, согласно регламенту РФПЛ. Что и было сделано. При этом, как вы уже знаете, Станислав Саламович уже приглашал Фернандеса на тренировочный сбор, познакомился с ним. То есть он может привлекаться к тренировкам. Марио всегда на глазах у Черчесова, у других членов тренерского штаба сборной России. Надеюсь, что сборная России получит еще одного сильного футболиста мирового уровня.

Итоги выборов президента РФС? Ожидаемо. Виталий Леонтьевич выступил со своей программой, большинство кандидатов с ней согласились, что и показали результаты. Есть определенная стабильность, некая надежда, что футбол будет развиваться. Главное, чтобы от слов мы перешли к делу», – сказал Бабаев.