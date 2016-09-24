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    Прядкин: «60 миллионов россиян интересуются футболом»

    Президент РФПЛ Сергей Прядкин дал понять, что интерес к футболу в России высок.

    – Сколько граждан России, по вашим подсчетам, следит за футболом?

    – По данным исследований компании «Нильсон», почти 60 миллионов человек в той или иной степени интересуются футболом. Кстати, и рейтинги трансляции не упали, а немного подросли. Средняя телеаудитория одного матча – около миллиона человек. В этом году впервые по рейтингу матч «Спартак» – ЦСКА обогнал программу «Время». Это является нашим ориентиром.

    – Но вы согласны, что посещаемость падает?

    – Сейчас делать выводы рано. Давайте дождемся конца сезона. Пока могу сказать лишь следующее. Средняя посещаемость в сезоне-2014/15 составила 10 145 зрителей, в прошлом – 11 046, а за семь туров текущего – 11 886. Безусловно, негатив, возникший после Евро, сказался, но нельзя говорить о том, что интерес к футболу упал. Уровень посещаемости матчей остается стабильным на протяжении последних десяти лет и составляет за сезон более 3 миллионов человек.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    24.09.2016 00:46
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 24 сентября 2016, 12:48

      если бы столько россиян интересовались футболом у нас бы посещаемость была в разы выше чем в Бундеслиге! Прядкин лучше вам спрятаться и больше не вылазить, вы там все в РФС чудИки или чудАки!?

      0
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 24 сентября 2016, 10:12

      у большинства это компьютерные игры

      2
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      Рейтинг: +923

      Юрий Крутько 24 сентября 2016, 09:54

      После чемпионата 2018г. в России,надеемся, интерес к футболу в стране будет значительно больше!Даешь бум к футболу!

      0
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      Рейтинг: +8

      Молчуновский 24 сентября 2016, 09:20

      Прядкин: «60 миллионов россиян интересуются футболом. Но я в это число не вхожу.»

      1
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      Рейтинг: +174

      63_Camapa_63 24 сентября 2016, 08:51

      60 милионов интересуются , вот именно только интересуются и все , 0,1 % ходит на стадионы. А с такой политикой и оставшихся растеряете нахрен

      0
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 24 сентября 2016, 07:37

      60 миллионов интересуются футболом и ненавидят таких как Прядкин

      1
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      Рейтинг: +752

      Maxim Nik 24 сентября 2016, 06:59

      Ещё бы, зрелище отменное.

      0
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      Рейтинг: +20

      qweewqqweewq 24 сентября 2016, 06:32

      хочется уже и увидеть этот "Футбол", так сказать ждем когда и в России появится

      0
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      Рейтинг: +3795

      serppion 24 сентября 2016, 05:28

      Тысяч десять специалистов интересуются футболом. А 60 миллионов россиян скорбят, что у нас такие специалисты.

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      Рейтинг: -50

      Karrerim 24 сентября 2016, 01:16

      гнилой чемп. на совдеповские стадионы ходят нищеброды смотреть как играют корявые миллионеры. можете обижаться, но это примерно так и есть. сам такой

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