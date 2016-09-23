Глушаков приступил к тренировкам в общей группе «Спартака»

Московский «Спартак» приступил к подготовке к матчу 8-го тура российской Премьер-лиги против «Уфы». К тренировкам в общей группе приступил полузащитник Денис Глушаков, восстановившийся после повреждения. С основным составом также трудились защитник «Спартака-2» Денис Кутин и вратарь молодежной команды Александр Максименко.

Защитники Андрей Ещенко, Евгений Макеев и полузащитник Лоренсо Мельгарехо занимались по индивидуальной программе. Хавбек Александр Зуев, получивший травму голеностопа в матче 1/16 финала Кубка России в Хабаровске, продолжает курс лечения.

Матч между «Спартаком» и «Уфой» состоится 25 сентября в 17:00 по московскому времени.