Боккетти: «Обухов врет, что половина команды радовалась уходу Аленичева»

Защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти в эфире программы «Культ тура» прокомментировал слова бывшего игрока москвичей Владимира Обухова о Дмитрии Аленичеве.

«Обухов считает, что половина игроков «Спартака» была рада уходу Аленичева? Вообще, это неправда. Он же ни разу не тренировался с нами. Откуда он знает, что половина рада, а половина не рада? Он врет.

После ухода Аленичева из «Спартака» все были в плохом настроении. Честно говоря, он суперский человек. Он добрый и много знает о футболе», – сказал Боккетти.

Также футболист поделился мнением о Валерии Карпине.

«Он очень хороший тренер, он один из лучших тренеров, с которыми я работал. Во-вторых, у него была хорошая идея – он показывал, как «Спартак» должен играть в футбол».