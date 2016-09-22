Фабрегас: «С приходом Конте в «Челси» моя жизнь стала тяжелее»

Полузащитник «Челси» Сеск Фабрегас дал понять, что намерен завоевать место в основном составе лондонской команды. Напомним, что в нынешнем сезоне испанский хавбек лишь дважды появлялся на поле с первых минут.

«Для меня это новая ситуация, так как в течение 13 лет я всегда выступал в стартовом составе. Не собираюсь скрывать того, что моя жизнь стала тяжелее после прихода Конте. Но я не хочу жаловаться и сдаваться.

Конте хочет побеждать. Если он не выпускает меня в основе, значит на то есть определенные причины. Надеюсь, я смогу заставить его включить меня в стартовый состав», – сказал Фабрегас.