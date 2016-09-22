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    Каряка: «В матче с «Волгой» на поле происходили заплывы»

    Старший тренер «Амкара» Андрей Каряка дал оценку игре своей команды в матче с ульяновской «Волгой» (0:0, по пенальти – 4:3) в рамках 1/16 финала Кубка России.

    «Пенальти накануне матча мы тренировали, но все-таки думали, что будет немного легче. Не последнюю роль сыграли погодные условия. Сложно показывать качественный футбол на таком поле. Было много борьбы, много заплывов, по-другому назвать это трудно. Хорошо, что выиграли.

    Трудно оценивать действия игроков по такой погоде и при игре на таком поле. Пару моментов у нас было, и их нужно было реализовывать. Это был тяжелый матч для обеих команд, поэтому выиграли тяжело, но идем дальше, это самое главное», – заявил Каряка.

    Источник: ФК «Амкар»

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    22.09.2016 09:13
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +332

      семечкин 22 сентября 2016, 15:05

      заплывы заплывами, а Амкар запросто мог повторить спартаковский вариант.... Волга просто удивила, что так играла с командой, которая пока уступает только Спартаку, ЦСКА и Зениту.....
      Ну и вратарь у пермяков поудачливее был вчера....

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