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В 1/8 Кубка английской лиги «Манчестер Сити» сыграет с «МЮ»

22 сентября 2016, 00:26
16

Состоялась жеребьевка стадии 1/18 финала Кубка английской лиги.

В этом раунде «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Манчестер Сити», а «Ливерпуль» встретится с «Тоттенхэмом».

Полностью пары 1/8 финала Кубка английской лиги выглядят следующим образом:

«Вест Хэм» – «Челси»

«Манчестер Юнайтед» – «Манчестер Сити»

«Арсенал» – «Рединг»

«Ливерпуль» – «Тоттенхэм»

«Бристоль Сити» – «Халл»

«Лидс» – «Норвич»

«Ньюкасл» – «Престон»

«Саутгемптон» – «Сандерленд»

Предварительная дата проведения матчей – 24 октября.

Источник: Twitter
Англия. Кубок Лиги Манчестер Юнайтед Манчестер Сити Ливерпуль Тоттенхэм Рединг Арсенал Вест Хэм Челси Саутгемптон Сандерленд Бристоль Сити Халл Сити Лидс Норвич Сити
Комментарии (16)
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marslond
1474493650
Снова противостояние Гвардиола Моуриньо. Отлично.
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XaXatyn
1474493769
Очень хочу победы МЮ , но почему то думаю что получу нытье Маура
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Doktor Dik
1474494855
«Манчестер Юнайтед» – «Манчестер Сити» Дэрби
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anri1703
1474500001
Ждемс реванша)
Ответить
alexandr1205
1474519839
Посмотрим, что теперь Моуринью скажет после игры.
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Zenit & MU
1474520211
Посмотрим как Мауриньо настроит своих на победу!
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dzhanavar
1474520343
Кому нужен этот кубок?
Ответить
Александр ЗА
1474522038
Да
Ответить
ruverzema29rus
1474522835
Арсенал снова отскочил!!! хотя это же Арсенал...
Ответить
саня 1996
1474554773
«Бристоль Сити» – «Халл» «Лидс» – «Норвич» «Ньюкасл» – «Престон» «Саутгемптон» – «Сандерленд» еррунда а не матчи
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