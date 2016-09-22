В 1/8 Кубка английской лиги «Манчестер Сити» сыграет с «МЮ»

Состоялась жеребьевка стадии 1/18 финала Кубка английской лиги.
В этом раунде «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Манчестер Сити», а «Ливерпуль» встретится с «Тоттенхэмом».
Полностью пары 1/8 финала Кубка английской лиги выглядят следующим образом:
«Вест Хэм» – «Челси»
«Манчестер Юнайтед» – «Манчестер Сити»
«Арсенал» – «Рединг»
«Ливерпуль» – «Тоттенхэм»
«Бристоль Сити» – «Халл»
«Лидс» – «Норвич»
«Ньюкасл» – «Престон»
«Саутгемптон» – «Сандерленд»
Предварительная дата проведения матчей – 24 октября.
Источник: Twitter