Примера. «Реал» и «Вильярреал» сыграли вничью, «Сельта» переиграла «Спортинг»

В матче пятого тура Примеры «Реал» на своем поле не сумел обыграть «Вльярреал» – 1:1. На гол Бруно Сориано мадридцы ответили только мячом в исполнении Серхио Рамоса.

«Реал» занимает первую строчку и сохранит ее независимо от результатов оставшихся игр тура.

В другой встрече тура «Сельта» обыграла «Спортинг».

Чемпионат Испании. Примера. 5-й тур

Реал – Вильярреал – 1:1 (0:1) Текстовый онлайн матча

Голы: 0:1 – Сориано, 45 (с пенальти); 1:1 – Рамос, 48.

Сельта – Спортинг – 2:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Малло, 66; 1:1 – Коп, 80 (с пенальти); 2:1 – Аспас, 87 (с пенальти).

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