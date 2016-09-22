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Судьи
Главный судья:
Хосе Луис Гонсалес Гонсалес (Кастилия-Леон)
Материалы

Реал - Вильярреал

21.09.2016, Среда, 21:00 мск Мадрид, стадион Сантьяго Бернабеу Испания. Примера, 5 тур Реал - Вильярреал
Испания. Примера (2015/2016)
34 тур
20 апреля, среда 23:00 Реал 3:0 Вильярреал
15 тур
13 декабря, воскресенье 22:30 Вильярреал 1:0 Реал
Испания. Примера (2014/2015)
25 тур
1 марта, воскресенье 23:00 Реал 1:1 Вильярреал
6 тур
27 сентября, суббота 18:00 Вильярреал 0:2 Реал
Испания. Примера (2013/2014)
23 тур
8 февраля, суббота 23:00 Реал 4:2 Вильярреал
4 тур
14 сентября, суббота 23:59 Вильярреал 2:2 Реал
Испания. Примера (2011/2012)
29 тур
22 марта, четверг 01:00 Вильярреал 1:1 Реал
10 тур
26 октября, среда 23:59 Реал 3:0 Вильярреал
Испания. Примера (2010/2011)
37 тур
15 мая, воскресенье 23:00 Вильярреал 1:3 Реал
18 тур
9 января, воскресенье 21:00 Реал 4:2 Вильярреал
Испания. Примера (2009/2010)
23 тур
21 февраля, воскресенье 23:00 Реал 6:2 Вильярреал
4 тур
23 сентября, среда 22:00 Вильярреал 0:2 Реал
Испания. Примера (2008/2009)
36 тур
16 мая, суббота 23:55 Вильярреал 3:2 Реал
17 тур
4 января, воскресенье 19:00 Реал 1:0 Вильярреал
Испания. Примера (2007/2008)
21 тур
27 января, воскресенье 23:00 Реал 3:2 Вильярреал
2 тур
2 сентября, воскресенье 23:00 Вильярреал 0:5 Реал
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Реал 38 29 6 3 106:41 +65 93
2. Барселона 38 28 6 4 116:37 +79 90
3. Атлетико М 38 23 9 6 70:27 +43 78
4. Севилья 38 21 9 8 69:49 +20 72
5. Вильярреал 38 19 10 9 56:33 +23 67
6. Реал Сосьедад 38 19 7 12 59:53 +6 64
7. Атлетик Б 38 19 6 13 53:43 +10 63
8. Эспаньол 38 15 11 12 49:50 -1 56
9. Алавес 38 14 13 11 41:43 -2 55
10. Эйбар 38 15 9 14 56:51 +5 54
11. Малага 38 12 10 16 49:55 -6 46
12. Валенсия 38 13 7 18 56:65 -9 46
13. Сельта 38 13 6 19 53:69 -16 45
14. Лас-Пальмас 38 10 9 19 53:74 -21 39
15. Бетис 38 10 9 19 41:64 -23 39
16. Депортиво 38 8 12 18 43:61 -18 36
17. Леганес 38 8 11 19 36:55 -19 35
18. Спортинг Х 38 7 10 21 42:72 -30 31
19. Осасуна 38 4 10 24 40:94 -54 22
20. Гранада 38 4 8 26 30:82 -52 20
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    Рейтинг: +1591

    Almazovich 22 сентября 2016, 00:30

    Блин - Реал - потерял очки!

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