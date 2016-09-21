«Манчестер Сити» готов отпустить Яя Туре в любой клуб АПЛ

Полузащитник «Манчестер Сити» Яя Туре может покинуть клуб в ближайшее трансферное окно.

Сообщается, что руководство «горожан» готово расстаться с футболистом и отпустить его в любой клуб, в том числе и к прямым конкурентам манкунианцев в борьбе за титул.

Действующий контракт Туре с клубом рассчитан до конца сезона. Ранее Хосеп Гвардиола заявил, что футболист не будет играть до тех пор, пока его агент Дмитрий Селюк не принесет извинений за свои резкие высказывания в адрес наставника.