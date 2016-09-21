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    Тихонов: «Победу над ЦСКА отмечу пивом. Игрокам тоже разрешил»

    Главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов поделился эмоциями от победного матча Кубка России против ЦСКА (2:1). По словам наставника, победа красноярцев была закономерной и отметить он ее планирует пивом.

    «Смешанные чувства. Обыграли ЦСКА, не забили несколько стопроцентных моментов, думаю, футбол сегодня понравился болельщикам. Открытый, с хорошими моментами был футбол. Наверное, у нас их было больше, считаю, что мы заслуженно победили. У ЦСКА был другой состав, но это не умаляет нашу хорошую игру. Это их проблемы, что армейцы привезли такой состав. Если так Премьер-лига относится к Кубку, мы относимся по-другому.

    Я все прекрасно понимаю, некоторые люди впервые играют против ЦСКА или команды Премьер-лиги. В каком состоянии они должны быть? Они сначала и были такие. Возможно, большое стечение болельщиков не позволило сразу раскрепоститься ребятам. Каким образом отмечу победу? Я пива попью. А что такого?! Это же не водка. Игрокам тоже разрешил. Завтра выходной. Такое редко бывает. Футболисты – тоже люди, я сам 20 лет играл в футбол, знаю, что такое большие победы. Предупредил ребят, что только сильно нельзя расслабляться», – заявил специалист.

    Источник: ФК «Енисей»

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    21.09.2016 18:43
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +20

      qweewqqweewq 24 сентября 2016, 04:20

      пиво не шампанское

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 23 сентября 2016, 07:06

      Пригласи на пиво Кокошу с Мамаем...)))

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +215

      iuda > a-rakhmatov 23 сентября 2016, 15:03

      Им уже впадлу русское пиво пить

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +264

      dimid 22 сентября 2016, 13:55

      Андрей с победой, всё по делу, мужик!!!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +678

      Пастырь 22 сентября 2016, 09:54

      зато откровенно

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +304

      Victor.Vings 21 сентября 2016, 22:47

      В Самаре пиво пить научился. Теперь Красноярских учит :)

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8

      Молчуновский 21 сентября 2016, 22:38

      Я надеюсь ХОРОШЕЧНЫМ пивом. Или в ближайшую "Шестерочку" администратора зашлете.

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6614

      maior-60 21 сентября 2016, 21:50

      Молодцы! Так держать!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11472

      alex1951 21 сентября 2016, 21:25

      Андрюша! Пить так пить!
      Поговорку слыхал ?
      Пивом голову не обманешь....

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +98

      VerSaR 21 сентября 2016, 19:40

      Тиша молодец, Енисей с победой!

      5
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      Рейтинг: +22

      777Foma777 21 сентября 2016, 19:16

      молодцы, победили, но учитывая состав ЦСКА...
      сильно бы не радовался.

      0
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