Данильянц: «У «Ростова» до сих пор есть задолженности по премиальным»

Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц заявил, что у клуба есть задолженность по премиальным перед футболистами и тренерским штабом. Однако наставник отметил, что долгов по зарплате нет.

«Безусловно, финансовая ситуация – одно из наших напряжений. Зарплату мы получили, но задолженности по премиальным 2014 – 2016 годов остались невыплаченными. Это одна из сложностей», – заявил Данильянц.

Ранее появилась информация от председателя совета директоров «Ростова» Петра Серова, что все задолженности перед игроками и тренерским штабом были погашены.