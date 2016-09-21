Данильянц: «Нет неуважения к турниру, есть другие, которыми нельзя пренебречь»

Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц высказал мнение о поражении в Кубке России от «Динамо» (0:4). По словам наставника, у дончан есть чемпионат России и Лига Чемпионов, поэтому команда была вынуждена выставить второй состав.

«Сегодня мы играли в обновленном составе и весь первый тайм притирались друг к другу. Во втором тайме внесли поправки, и на поле была другая команда. Мы контролировали мяч, но, к сожалению, еще в первой половине пропустили три мяча. Поздравляю «Динамо» с победой. У нас плотный график. Мы играем через каждые три дня – это необычно для нашей команды.

Здесь нет неуважения к турниру. Есть чемпионат России – им пренебречь нельзя, есть Лига чемпионов, где мы представляем всю страну, а есть Кубок России…В прошлом году мы тоже не смогли сыграть основой из-за плотного графика, но это не значит, что мы не уважаем этот турнир», – заявил специалист.