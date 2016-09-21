Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Данильянц: «Нет неуважения к турниру, есть другие, которыми нельзя пренебречь»

Данильянц: «Нет неуважения к турниру, есть другие, которыми нельзя пренебречь»

21 сентября 2016, 17:15
7

Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц высказал мнение о поражении в Кубке России от «Динамо» (0:4). По словам наставника, у дончан есть чемпионат России и Лига Чемпионов, поэтому команда была вынуждена выставить второй состав.

«Сегодня мы играли в обновленном составе и весь первый тайм притирались друг к другу. Во втором тайме внесли поправки, и на поле была другая команда. Мы контролировали мяч, но, к сожалению, еще в первой половине пропустили три мяча. Поздравляю «Динамо» с победой. У нас плотный график. Мы играем через каждые три дня – это необычно для нашей команды.

Здесь нет неуважения к турниру. Есть чемпионат России – им пренебречь нельзя, есть Лига чемпионов, где мы представляем всю страну, а есть Кубок России…В прошлом году мы тоже не смогли сыграть основой из-за плотного графика, но это не значит, что мы не уважаем этот турнир», – заявил специалист.

Источник: ФК «Ростов»
Россия. Кубок Ростов Динамо Данильянц Иван
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
anri1703
1474467854
Объективно ростов не готов на 3 фронта играть пусть даже в лч особо не чего не светит хотя и в чемпионате тоже но сейчас надо график разгружать увы и ах
Ответить
BAIv
1474468899
мусоркам повезло с ростовом
Ответить
a-rakhmatov
1474469312
Очень жаль, а за кубок можно было бы и побороться....
Ответить
Aztec58
1474470372
Ясно.
Ответить
FanatSerj
1474471474
"а есть Кубок России…" многозначительное троеточие )))
Ответить
KalterJax
1474472267
Ну хоть правду сказал, что ему и команде неважен Кубок России) а не как Лёня, который оправдывается вечно)
Ответить
Томь вперёд
1474485076
Для Ростова сейчас как никогда сложно: играть на 3 фронта, правильное решение по поводу кубка!
Ответить
Главные новости
Бубнов вынес жесткий вердикт капитану «Спартака»
18:58
Неймар поддержал Месси, потерявшего отца
18:51
Нино честно ответил на вопрос о продлении контракта с «Зенитом»
18:45
Радимов сравнил игрока «Спартака» с Месси
18:39
Акинфеев определил самый запоминающийся момент в карьере
18:28
1
Семак прояснил будущее Барриоса в «Зените»
18:22
3
Семак назвал единственного футболиста, на которого не рассчитывают в «Зените»
17:38
1
Бубнов – об игроке «Зенита»: «Галицкий в нем вообще души не чает»
17:28
1
Семак объяснил, почему Мостовой мало играет за «Зенит»
17:17
Роналду обратился к Месси, потерявшему отца
17:10
2
Все новости
Все новости
Медведев собирается сыграть в Кубке России в 73 года
01:17
4
Команда Мусагалиева вылетела из Кубка России, пропустив на 93-й минуте
Вчера, 19:00
72-летний депутат побил рекорд Кубка России, принадлежавший Медведеву
Вчера, 17:09
7
Два клуба обратились в ЭСК РФС
Вчера, 15:38
Смолов не сыграет в Кубке России по пяти причинам
Вчера, 14:21
4
ФотоНа Кубок России заявили 72-летнего игрока-депутата
10 августа
3
«Позорище»: Бубнов пристыдил клуб РПЛ
7 августа
3
ФотоДвое спартаковцев – в команде недели Кубка России
7 августа
8
Игрок клуба РПЛ порвал крестообразную связку колена
6 августа
Двух болельщиков отправили в изолятор после матча «Локомотив» – ЦСКА
6 августа
5
Ещенко возглавил футбольный клуб из Москвы
6 августа
«Спартак» выпустил обращение к Полеху
6 августа
8
Талалаев прокомментировал поражение «Балтики» от «Зенита»
6 августа
3
Игрока «Зенита» увезли с матча на скорой
5 августа
Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Балтикой»
5 августа
3
Аршавин прокомментировал резвый старт «Спартака»
5 августа
2
Видео«Ахмат» забил «Краснодару» на 93-й минуте пяткой
5 августа
4
Кубок России. «Краснодар» в серии пенальти обыграл «Ахмат»
5 августа
5
Кубок России. «Зенит» победил дома «Балтику» (1:0), Андраде забил бывшему клубу
5 августа
20
ВидеоОбзор матча «Зенит» – «Балтика» голы и лучшие моменты (Видео)
5 августа
Карседо прокомментировал крупную победу «Спартака» над «Оренбургом»
5 августа
3
«Стыдно»: тренер «Оренбурга» отреагировал на разгром от «Спартака»
5 августа
Забит самый «молодой» гол в истории «Спартака»
5 августа
21
Кубок России. «Спартак» поиздевался над «Оренбургом» (5:1), у Угальде дубль
5 августа
41
Кубок России. «Динамо» вырвало гостевую победу над «Факелом» (1:0)
5 августа
9
Стали известны стартовые составы на матч «Зенит» – «Балтика»: 5 августа 2026
5 августа
5
Стали известны стартовые составы на матч «Спартак» – «Оренбург»: 5 августа 2026
5 августа
4
Баринов – о возвращении в «Локомотив»: «Есть такие мысли»
5 августа
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+