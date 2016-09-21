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«Зенит» отправился в Тамбов без ключевых футболистов

21 сентября 2016, 17:02
22

«Зенит» отправился в Тамбов на матч 1/16 финала Кубка России против местного клуба «Тамбов». Игра состоится 22 сентября в 14:00 по московскому времени. В Санкт-Петербурге остались многие основные игроки сине-бело-голубых, включая Михаила Кержакова, Доменико Кришито, Игоря Смольникова, Юрия Жиркова, Акселя Витселя, Хави Гарсию и Артeма Дзюбу.

В Тамбов полетели следующие футболисты:

Вратари: Юрий Лодыгин, Егор Бабурин.

Защитники: Александр Анюков, Николас Ломбертс, Максим Карпов, Луиш Нету, Евгений Чернов.

Полузащитники: Павел Могилевец, Артур Юсупов, Алексей Евсеев, Маурисио, Жулиано, Роберт Мак, Олег Шатов.

Нападающие: Александр Кокорин, Алексей Гасилин, Александр Кержаков, Лука Джорджевич.

Источник: ФК «Зенит»
Россия. Кубок Зенит Тамбов
Комментарии (22)
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Grelas
1474468377
И этого состава Зенита хватит чтобы обыграть Тамбов.
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Stepanida
1474468488
ох, как бы не оступились как кони с мясом...
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edw7777
1474468539
Посмотрим есть ли честь и достоинство у Зенита. Уже ясно, что этих качеств у ЦСКА и Спартака нет. Похоже и не было, если вспоминать последние три-четыре сезона.
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Kollljan
1474470738
Это тот же основной состав. Не хуже и не лучше тех кто остался дома.
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Maxim Nik
1474471988
Хотя бы на Шатова и Лодыгина посмотреть удалось бы. Хорошо что состав не самый сильный. Надеюсь разгрома не будет. Устроила бы разница в один-два мяча. Вперёд Тамбов!
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Zenit & MU
1474472880
Вполне боевой состав - победу Зениту (при всем уважении к Тамбову!!!)
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MEHROJ ЗЕНИТ
1474479989
Боевой состав удачи
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kazak1975
1474484877
Наконенц-то молодёжь поиграет. Мелочь, а приятно.
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Zeff
1474489719
Состав неплохой, кроме Лодыгина.
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Zenit-84
1474519447
Тамбов и эти смогут одолеть.
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