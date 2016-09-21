«Зенит» отправился в Тамбов без ключевых футболистов

«Зенит» отправился в Тамбов на матч 1/16 финала Кубка России против местного клуба «Тамбов». Игра состоится 22 сентября в 14:00 по московскому времени. В Санкт-Петербурге остались многие основные игроки сине-бело-голубых, включая Михаила Кержакова, Доменико Кришито, Игоря Смольникова, Юрия Жиркова, Акселя Витселя, Хави Гарсию и Артeма Дзюбу.
В Тамбов полетели следующие футболисты:
Вратари: Юрий Лодыгин, Егор Бабурин.
Защитники: Александр Анюков, Николас Ломбертс, Максим Карпов, Луиш Нету, Евгений Чернов.
Полузащитники: Павел Могилевец, Артур Юсупов, Алексей Евсеев, Маурисио, Жулиано, Роберт Мак, Олег Шатов.
Нападающие: Александр Кокорин, Алексей Гасилин, Александр Кержаков, Лука Джорджевич.
Источник: ФК «Зенит»