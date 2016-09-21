Мостовой: «Не увидел в действиях «Спартака» расслабленности или недонастроя»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал поражение красно-белых в матче 1/16 Кубка России от «СКА-Хабаровска» (0:1). По словам эксперта, в действиях москвичей не было расслабленности или недонастроя.

«Подтвердилось одно из главных правил кубковых матчей. Мы знаем, что не только у нас в национальном Кубке аутсайдеры преподносят сюрпризы. Вот на такую ситуацию наткнулся «Спартак» в Хабаровске. Но надо отдать должное «СКА-Хабаровск», они играли самоотверженно, остро и боевито.Не увидел в действиях «Спартака» расслабленности или недонастроя. Может, помешало поле, но лучше не стоит обращать на это внимание. Лучше лишний раз похвалить «СКА-Хабаровск».

Не думаю, что вылет из Кубка России как-то подорвeт уверенность красно-белых. Наоборот, у них теперь преимущество. Они вылетели очень кстати, ведь конкурентам – ЦСКА и «Зениту» – играть в еврокубках, а «Спартаку» – только в чемпионате», – заявил Мостовой.