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    «Стратегия-2030»: Сборная России должна быть в топ-10 рейтинга ФИФА

    Согласно проекту «Стратегия-2030», сборная России к 2030 году должна находиться в десятке лучших рейтинга ФИФА. В документе также указано, что к 2020 году российская сборная должна быть в рейтинге ФИФА не ниже 16 места, к 2024 году – не ниже 12-го. Сейчас сборная России в рейтинге ФИФА располагается на 38 месте.

    Проект «Стратегии-2030» предполагает, что к 2020 году средняя заполняемость стадионов на матчах российской Премьер-лиги составит 70 процентов, к 2024 году – 80 процентов, к 2030 году – 90 процентов. В 2015 году средняя заполняемость арен РФПЛ была 45 процентов.

    Источник: ТАСС

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    21.09.2016 12:56
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    Комментарии13
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      Рейтинг: -242

      kauk 22 сентября 2016, 17:49

      это кто там собрался до 30года властвовать мутин что ли

      0
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      Рейтинг: +102

      Ker0s 22 сентября 2016, 13:26

      Они рейтинг ФИФА вообще смотрели? Никогда нас в топ 10 не будет.

      -1
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 22 сентября 2016, 12:02

      Опять планы-пузыри мыльные, надутые пустыми обещаниями. А если сдвинемся лишь на 2-3 строчки, то сразу вспомним, что эти рейтинги по большому счету никого не волнуют и не являются отражением реальных дел. А вот если бы, как в царской России. Не выполнил обещаний - пустил себе пулю в висок...

      0
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      Рейтинг: +319

      семенчик 22 сентября 2016, 08:20

      Опять бредовую стратегию предумали!

      0
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 21 сентября 2016, 18:20

      если наши футболисты не начнут уезжать и играть в клубах в топ чемпионатах, то ни о каком проекте «Стратегия-2030» не может быть и речи

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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 21 сентября 2016, 14:53

      Да, не удивлюсь если однажды Мутко заявит, что он случайно мизинцем расщипил атом...

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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 21 сентября 2016, 14:52

      По-моему эта программа просто бред сивой кобылы, ею можно подтиреться в сортире... Такое ощущение что её Мутко составлял на салфетке, в пьяном угаре, находясь в накуренном аношой помещении...

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      Рейтинг: +24996

      bset 21 сентября 2016, 14:39

      И еще мне вот что интересно: кроме слов какие меры будут предприняты для того, чтобы быть в десятке? Зарплаты российским игрокам поднимут?

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      Рейтинг: +483

      headdevil 21 сентября 2016, 14:25

      :facepalm:

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      Рейтинг: +178

      Zenit & MU 21 сентября 2016, 14:04

      Походу при составлении этого плана курили другой план!))

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