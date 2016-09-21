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    Каряка: «В Кубке России хочется сыграть как можно лучше»

    Тренер «Амкара» Андрей Каряка прокомментировал предстоящий матч своей команды в 1/616 финала Кубка России против «Волги».

    – Изучали соперника. Это крепкая организованная команда, которая неплохо обороняется и старается быстро начинать контратаки.

    – Какие задачи стоят перед «Амкаром» в кубковом турнире? Есть желание превзойти прошлогодний результат?

    – Да, очень хочется сыграть как можно лучше. Руководство клуба именно такую задачу и поставило: пройти по кубковому пути максимально далеко.

    – Какой состав «Амкара» выйдет на поле ульяновского стадиона «Старт»?

    – Небольшую ротацию мы, конечно, произведем, но состав, безусловно, будет боеспособным.

    Источник: ФК «Амкар»

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    21.09.2016 10:43
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