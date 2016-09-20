Галлиани: «Райола – дорогой посредник, но без него «Милану» не продлить Доннарумму»

Вице-президент «Милана» Адриано Галлиани отметил, что для продления соглашения с 17-летним голкипером Джанлуиджи Доннаруммой потребуется присутствие его агента Мино Райолы.

«Райола является весьма дорогим и квалифицированным посредником. Его присутствие при продлении соглашения с Доннаруммой необходимо, так как Джанлуиджи еще нет 18-ти лет, а в связи с этим присутствуют некоторые ограничения. Но Доннарумма отлично проявляет себя как на поле, так вне его», – сказал Галлиани.