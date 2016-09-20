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Вольф может стать новым наставником «Штутгарта»

20 сентября 2016, 20:59

«Штутгарт», оставшийся без главного тренера после ухода Йоса Лухукая, может возглавить наставник молодежной команды дортмундской «Боруссии» (U19) Ханнес Вольф, информирует RuhrNachrichten. 35-летний специалист слывет одним из самых многообещающих тренеров Германии. В его активе два титула чемпиона страны с командой черно-желтых U17 (2014, 2015), а также с командой U19 (2016).

После шести туров «швабы» располагаются на второй строчке во второй Бундеслиге, отставая от лидера на три очка.

Источник: Бомбардир.ру
Германия Штутгарт
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