Вольф может стать новым наставником «Штутгарта»

«Штутгарт», оставшийся без главного тренера после ухода Йоса Лухукая, может возглавить наставник молодежной команды дортмундской «Боруссии» (U19) Ханнес Вольф, информирует RuhrNachrichten. 35-летний специалист слывет одним из самых многообещающих тренеров Германии. В его активе два титула чемпиона страны с командой черно-желтых U17 (2014, 2015), а также с командой U19 (2016).

После шести туров «швабы» располагаются на второй строчке во второй Бундеслиге, отставая от лидера на три очка.