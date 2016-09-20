«Спартак» отправился в Хабаровск без Мельгарехо, Ещенко и Глушакова

«Спартак» определился с составом на матч 1/16 Кубка России против «СКА-Хабаровска«. В состав из 19 футболистов не вошли защитники Евгений Макеев и Андрей Ещенко, полузащитник Денис Глушаков и форвард Лоренцо Мельгарехо. Все четверо восстанавливаются от травм.

В итоге в Хабаровск отправились следующие футболисты:

Вратари: Артем Ребров, Сергей Песьяков

Защитники: Маурисио, Денис Кутин, Сердар Таски, Илья Кутепов, Сальваторе Боккетти, Александр Пуцко, Дмитрий Комбаров

Полузащитники: Ромуло, Фернандо, Роман Зобнин, Джано Ананидзе, Квинси Промес, Александр Зуев, Ивелин Попов

Нападающие: Георгий Мелкадзе, Денис Давыдов и Зе Луиш