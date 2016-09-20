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  • «Спартак» отправился в Хабаровск без Мельгарехо, Ещенко и Глушакова

«Спартак» отправился в Хабаровск без Мельгарехо, Ещенко и Глушакова

20 сентября 2016, 16:30
6

«Спартак» определился с составом на матч 1/16 Кубка России против «СКА-Хабаровска«. В состав из 19 футболистов не вошли защитники Евгений Макеев и Андрей Ещенко, полузащитник Денис Глушаков и форвард Лоренцо Мельгарехо. Все четверо восстанавливаются от травм.

В итоге в Хабаровск отправились следующие футболисты:

Вратари: Артем Ребров, Сергей Песьяков

Защитники: Маурисио, Денис Кутин, Сердар Таски, Илья Кутепов, Сальваторе Боккетти, Александр Пуцко, Дмитрий Комбаров

Полузащитники: Ромуло, Фернандо, Роман Зобнин, Джано Ананидзе, Квинси Промес, Александр Зуев, Ивелин Попов

Нападающие: Георгий Мелкадзе, Денис Давыдов и Зе Луиш

Источник: ФК «Спартак»
Россия. Кубок Спартак СКА-Хабаровск Глушаков Денис Ещенко Андрей Макеев Евгений Мельгарехо Лоренцо
Комментарии (6)
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Пастырь
1474378455
Это как раз тот случай когда нужно проверять молодых, но аккуратно не всех сразу. Нужно плавно вводить в основной состав и конечно нужна победа для уверености.
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cska-62
1474381403
Ну вот... Для подстраховки все на месте, кроме травмированных... А ЦСКА вообще взял дубль... Впрочем, "Спартаку" в Лиге Чемпионов не играть...
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ttter
1474382340
Начинаем поход за Кубком!
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Pilottt
1474384159
За победой!!!
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zigbert
1474384767
Удачи Спартаку.Хотя можно было отправить дубль.
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