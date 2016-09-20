Рыжиков: «Наша задача – найти болезнь и вылечить ее»

Голкипер «Рубина» Сергей Рыжиков прокомментировал поражение в рамках 7-го тура российской Премьер-лиги от «Зенита» (1:4). По словам стража ворот, в командном организме казанской команды появилась болезнь.

«У нас совсем другой план был на игру. У меня нет слов описать, что не получилось. У нас все не получилось. Надеюсь, разберем с тренерским штабом ошибки. Наша задача найти болезнь и вылечить ее. Думаю, будем заниматься. Кубок России – это один из вариантов реабилитироваться за эту игру», – заявил вратарь.