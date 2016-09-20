Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Рыжиков: «Наша задача – найти болезнь и вылечить ее»

20 сентября 2016, 14:50
13

Голкипер «Рубина» Сергей Рыжиков прокомментировал поражение в рамках 7-го тура российской Премьер-лиги от «Зенита» (1:4). По словам стража ворот, в командном организме казанской команды появилась болезнь.

«У нас совсем другой план был на игру. У меня нет слов описать, что не получилось. У нас все не получилось. Надеюсь, разберем с тренерским штабом ошибки. Наша задача найти болезнь и вылечить ее. Думаю, будем заниматься. Кубок России – это один из вариантов реабилитироваться за эту игру», – заявил вратарь.

Источник: ФК «Рубин»
Россия. Премьер-лига Зенит Рубин Рыжиков Сергей
Комментарии (13)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
panmon
1474376059
Не понимаю почему все пытаются сделать фокус на кубке? Денег там нет, так еще последние туры потом бороться за выживание! Играйте в чемпионате нормально
Ответить
pro-vad
1474376511
Почему Карадениз и Квирквелия не играет? Почему Лестьен с самого начала не вышел? Камболов, Каннуников, Оздоев - играют давно - результатов ноль. Скамейка длинная а выпускают этих игроков. Неужели остальные менее готовы?
Ответить
Юрий Крутько
1474377458
Бердыев, он бы вытащил из болота,но это,наверное,невозможно по многим причинам...С этим тренером (испанского происхождения) толку не будет...
Ответить
Chesn0k
1474378073
"резать к чёртовой матери, не дожидаясь перитонитов"
Ответить
Артемка 82
1474379392
Эта проблема началась после того, как наглым образом выгнали Курбана Бекиевича! даже Гена Орлов сказал, что в последний раз Рубин Зеню нагибал при Бердыеве! Это проклятие вам Казань и лично Минниханову - такое же как у португальской Бенфики!
Ответить
Karrerim
1474379604
болезнь испанская грасия называется
Ответить
cska-62
1474379905
Терапевт! Кубок России - это возможность умирающему сделать вид, что он совершенно здоров! Не более того... А вот следующие матчи в РФПЛ покажут, возможно ли терапевтическое лечение вообще?! Или нужно ложиться либо сразу в гроб, либо на стол хирурга?!
Ответить
a-rakhmatov
1474382359
Рубин при Курбане достиг высот, а сейчас в клубе идет полная пертурбация состава и игроков, неясно сможет ли новый тренер вывести команду в лидеры?!)))
Ответить
порт
1474383776
У меня нет слов описать, что не получилось. ================================ С Днём рождения Серёга.
Ответить
Aztec58
1474398333
Ахахах! Вылечить болезнь? А если это рак?
Ответить
Главные новости
Акинфеев определил самый запоминающийся момент в карьере
18:28
1
Семак прояснил будущее Барриоса в «Зените»
18:22
3
Семак назвал единственного футболиста, на которого не рассчитывают в «Зените»
17:38
1
Бубнов – об игроке «Зенита»: «Галицкий в нем вообще души не чает»
17:28
1
Семак объяснил, почему Мостовой мало играет за «Зенит»
17:17
Роналду обратился к Месси, потерявшему отца
17:10
2
Акинфеев прокомментировал трансфер нового вратаря в ЦСКА
17:06
1
Канчельскис ответил, нужно ли Батракову переходить в «Галатасарай»
16:46
1
Трогательное заявление Месси о смерти отца
16:23
2
«Ахмат» арендовал защитника «Краснодара»
16:14
Все новости
Все новости
Агкацев высказался о трансферных слухах про его уход из «Краснодара»
18:33
Газзаев оценил кризис «Локомотива»
18:13
В ПАОКе подтвердили аренду игрока «Зенита»
18:09
Гендиректор ЦСКА Бабаев ответил, может ли Кисляк уйти в другой клуб РПЛ
17:57
В клубе Бердыева отреагировали на слухи об уходе тренера в «Локомотив»
17:50
Мостовой верит в новичка «Спартака»: «Забьет больше 10 голов за сезон»
17:32
1
Акинфеев прокомментировал трансфер нового вратаря в ЦСКА
17:06
1
«Зениту» посоветовали не назначать Слуцкого вместо Семака
16:53
2
Канчельскис ответил, нужно ли Батракову переходить в «Галатасарай»
16:46
1
Радимов сказал, как изменился «Краснодар» без Сперцяна
16:31
3
«Ахмат» арендовал защитника «Краснодара»
16:14
Гендиректор ЦСКА Бабаев – о суде с английским клубом: «Будем идти до конца»
15:56
1
Радимов заподозрил Галактионова в демарше
15:30
3
Стало известно, какую зарплату «Спартак» предложил вратарю Дегтеву
14:49
3
Генич объяснил, почему «Локомотив» не спешит отпускать Батракова в «Галатасарай»
14:29
2
ФотоМедиаклуб подписал экс-хавбека «Оренбурга» и «Факела»
14:10
2
«Зенит» предложил новый контракт основному защитнику
14:00
7
Генич: «Галактионову стоило подумать об уходе из «Локомотива»
13:45
2
Глава РПЛ – об уровне турнира: «Это не чемпионат третьего мира, в топ-10 рейтинга УЕФА были бы»
13:29
12
Объявлены судьи матчей 4-го тура РПЛ
13:11
11
Бубнов: «Между Галактионовым и Ротенбергом война идет»
12:53
4
Батраков попросил Ротенберга отпустить его в «Галатасарай»
12:16
2
В ЦСКА высказались об интересе «Бенфики» к Кисляку
11:58
«Локомотив» объявил «Галатасараю» сумму, за которую продаст Батракова
11:40
9
«Матч ТВ» покажет всего одну игру 4-го тура РПЛ
11:30
13
Генич описал победу «Краснодара» над «Спартаком» двумя словами
11:21
4
Бубнов объяснил поражение «Спартака» от «Краснодара»
11:03
1
В «Ахмате» не исключили трансфер Самородова в «Спартак»
10:48
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+