Мутко: «Сборная России по футболу будет готовиться к ЧМ-2018 в Новогорске»

Министр спорта России Виталий Мутко рассказал, где национальная сборная будет готовиться к чемпионату мира-2018. По словам функционера, выбор пал на базу «Динамо» в Новогорске.

«К Кубку конфедераций все должны готовиться в равных условиях. Мы не имеем права создавать себе лучшие условия. Мы должны жить в гостинице, тренироваться по календарю, на той тренировочной площадке, которая нам будет дана перед игрой, мы должны быть в тех же условиях, что и гости. А вот к чемпионату мира будем готовиться в Новогорске, мы работаем над этим», – заявил глава РФС.