Нету: «Стиль игры поменялся и стабилизировался»

Защитник «Зенита» Луиш Нету пообщался с журналистами после матча с «Рубином» (4:1), который проходил вчера в рамках 7-го тура РФПЛ.

– После Израиля положительных эмоций была масса – не так часто в истории футбола победы добывались после 0:3 по ходу встречи, – отметил Нету. – Это помогло нам и в тренировках, и вообще при подготовке к «Рубину». Мистер сказал нам, что нас ждет сложная встреча – казанцы на подъеме. Рады, что все вышло хорошо именно для нас.

– Удастся ли так же на эмоциях сыграть в Тамбове на Кубок, потом в Махачкале в чемпионате и дома с «АЗ» в Лиге Европы?

​– Наше настроение в наших руках. А ответственности никто не снимал ни за один из перечисленных вами турниров. Да, нам предстоит три непростые игры, но «Зенит» полностью сконцентрирован на результате.

– После ухода Гарая вы играете в паре то с Кришито, то с Новосельцевым.

– Все игроки в «Зените», кто может выступать на позиции центрального защитника обладают необходимыми качествами. Есть еще Николас Ломбертс, который прекрасно знает российский чемпионат. Иван, считаю, хорошо проходит адаптацию. Выбирать же в итоге тренеру.

– За неделю «Зенит» забил 13 голов. Прорвало?

– С учетом мачта с «Амкаром» – 16. Это говорит о том, что «Зенит» играет в коллективный футбол. Все в обороне, все в атаке. Кроме того, тренер настаивал на атакующем футболе без Халка и Данни и сейчас мы адаптировались к этому. Стиль игры поменялся и стабилизировался. Так что все идет гораздо лучше.