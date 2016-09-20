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  • Мак: «Могли с легкостью забить «Рубину» шесть или семь мячей»

Мак: «Могли с легкостью забить «Рубину» шесть или семь мячей»

20 сентября 2016, 01:40
5

Полузащитник «Зенита» Роберт Мак прокомментировал исход матча седьмого тура РПФЛ против «Рубина» (4:1).

– В своем прошлом матче «Рубин» действовал очень хорошо, и мы ждали тяжелой игры, но сегодня мы доминировали на поле с самых первых минут, создали много голевых моментов и с легкостью могли забить даже не четыре, а шесть или семь мячей. Мы в очередной раз доказали, что можем забивать очень много. Это хороший знак для команды, и мы, конечно, очень рады победе.

– Поделитесь вашими впечатлениями от забитого мяча.

– Очень приятно вновь отличиться, и я рад, что сумел помочь команде победить, ведь самое главное – это результат. Мы победили, поднялись выше в турнирной таблице и приблизились к «Спартаку». Это очень важно для команды. Теперь же мы сфокусируемся на кубковой игре и следующем матче чемпионата против «Анжи», – сказал Мак.

Источник: ФК «Зенит»
Россия. Премьер-лига Зенит Рубин Мак Роберт
Комментарии (5)
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Zenit-84
1474334753
И этих хватит.
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seawave
1474357300
С победой!
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Касабланка
1474361917
С победой! Молодцы!
Ответить
Grelas
1474363235
Отличный матч, с победой Зенит! Чувствовалась несыгранность Рубина. В Казани будет гораздо сложнее, Рубин наберет форму.
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nik55
1474364184
с таким разобранным Рубином--вам только и играть
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