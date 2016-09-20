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    Джорджевич: «После побед «Спартака» и ЦСКА понимали, что обязаны взять три очка»

    Нападающий «Зенита» Лука Джорджевич поделился впечатлениями после матча седьмого тура РФПЛ против «Рубина» (4:1).

    «Это была очень важная игра. Мы видели, что «Спартак» и ЦСКА победили, и понимали, что обязаны взять три очка. Думаю, «Зенит» играл очень хорошо против соперника, у которого есть очень сильные игроки, но сегодня на поле был только «Зенит».

    «Рубину» трудно: когда много новых игроков и новый тренер, любой команде будет тяжело. Думал, они сыграют получше, ведь уже седьмая игра в сезоне. Им нужно работать, чтобы решить все эти проблемы.

    Конечно, каждый хочет играть в старте. Я знаю, что играю за большой клуб, в котором собраны очень хорошие футболисты. Я молодой и должен работать, должен играть лучше с каждой минутой, а тренер это увидит», – сказал Джорджевич.

    Источник: YouTube

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    20.09.2016 01:00
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +178

      Zenit & MU 20 сентября 2016, 08:14

      Главное должен не жадничать!))

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