Канунников: «Сказал судье, чтоб он ничего не добавлял, что всем пора домой»

Нападающий «Рубина» Максим Канунников поделился впечатлениями после матча седьмого тура РФПЛ против «Зенита» (1:4).

– «Зенит» с каждой игрой прибавляет и сегодняшний матч – не исключение. Провели два разных тайма. В первом мы пропустили, но играли не так разрозненно, как во втором. Все подумали, что после победы над «Уралом» крылья вырастут, но нас предупреждали, что «Зенит» каждый момент доводит до конца, вот мы и получили. Хорошо, что они преподали нам такой урок.

– Почему команда стала играть разрозненно?

– Каждый должен задать вопрос сам себе.

– Что произошло в концовке? Эмоции?

– Да, эмоции. Я поэтому и сказал судье, чтоб он ничего не добавлял.

– То есть он вас послушал?

– Ну я просто сказал, что всем пора домой, – сказал Каннунников.