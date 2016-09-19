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    Луческу: «Кришито бьет пенальти, потому что у него четкий удар»

    Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу в эфире программы «8-16» прокомментировал игру своих подопечных в матче седьмого тура РФПЛ против «Рубина» (4:1).

    «Я переживал за эту игру. Не знал, восстановятся ли игроки после матча в Лиге Европы и перелета. Игра показала, что ребята восстановились. У «Рубина» большая группа высококлассных игроков, но видно, что их взаимодействия налажены не до конца. Порадовало, что мы вышли на игру агрессивными и выглядели хорошо. Могли забить еще больше», – сказал Луческу.

    Также наставник рассказал, почему пенальти в «Зените» пробивает Доменико Кришито.

    «У него самый точный пас и четкий удар. Еще на сборах решили, что он будет пробивать пенальти. Были моменты, когда он позволял подойти к 11-метровой отметке другим – Кержакову, Жулиано. Сегодня он решил исполнить пенальти сам».

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.09.2016 22:17
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +923

      Юрий Крутько 20 сентября 2016, 16:41

      Кришито в этом сезоне чувствует себя очень уверенно!Прямо крылья выросли!Скорей всего смена тренера пошла на пользу.Луческу-хитрый лис,подход к игроку(человеку) всегда находит,а Андре ни подхода,ни воспитания не имел...

      0
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      Рейтинг: +24

      seawave 20 сентября 2016, 10:50

      Кришито вообще красава!Бьется за Зенит!

      0
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      Рейтинг: +102

      Андрей32 20 сентября 2016, 01:10

      Да и сам чёткий пацанчик, не только в ударе дело

      3
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      Рейтинг: +1191

      ttter 20 сентября 2016, 00:30

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Да скажи честно,он просто единственный в ворота попадает))

      -5
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 20 сентября 2016, 00:08

      главное чтобы Миммо не пробил мимо

      1
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