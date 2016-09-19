Браво: «Первым вратарем в «Барселоне» стал Тер Штеген, а я не хотел сидеть на лавке»

Вратарь «Манчестер Сити» Клаудио Браво рассказал о причинах своего ухода из «Барселоны».

«Первым вратарем «Барселоны» был не я, а Тер Штеген. Клуб предложил мне продлить контракт, но, зная их планы, я попросил понять мою позицию.

Я был очень откровенен, я не хотел сидеть на скамейке. Это не для меня. И они поняли. В «Барселоне» я всегда старался делать все возможное и чувствовал полную поддержку.

То, о чем говорили в прессе – плохие отношения с Тер Штегеном, некомфортное положение в клубе – было неправдой. Это никогда не было проблемой, мы оба получали пользу от конкуренции», – сказал Браво.