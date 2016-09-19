Аленичев может вернуться в тульский «Арсенал»

Бывший главный тренер «Арсенала» Дмитрий Аленичев может вернуться в тульский клуб. Об этом сообщил экс-форвард «канониров» Евгений Савин.

«Инсайд. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин сделал предложение Дмитрию Аленичеву возглавить «Арсенал». Нужен ли Туле Аленичев, друзья?» – сообщил Савин.

Напомним, что Аленичев возглавлял «Арсенал» с 2011 по 2015 год. На данный момент наставником туляков является Сергей Павлов, под руководством которого команда располагается на 14-м месте в турнирной таблице РФПЛ.