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    Кокорин: «Не понимаю, зачем историю с Монако раздули до таких размеров»

    Нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кокорин не ожидал, что история с его походом в один ночных клубов Монако, после провала сборной России на Евро-2016, получит такой большой резонанс.

    «Конечно, помню тот день в Монако. Только до сих пор мне кажется странным, зачем эту историю раздули до таких размеров. Если кто-то хотел повесить всю вину за провал сборной на нас – хорошо, но можно было просто сказать нам, что мы виноваты в чем то. Да мы и так это понимаем.

    Еще раз повторю, не отрицаю – получилось все не очень красиво, но я уже принес извинения. Но количество разговоров вокруг этого поступка, и их уровень, поразил, конечно. К слову, совсем недавно у полковника МВД нашли какое-то невероятное количество денег, миллиарды рублей, а эта история получила гораздо меньший резонанс, чем наш поход в клуб.

    Никто из нас не ожидал, что эта история будет такой резонансной. Даже когда видео появилось в сети, я не думал, что люди буду так долго это обсуждать. Это был пир во время чумы? Если бы видео появилось в обычный летний отпуск после чемпионата страны, никто бы не обратил на него такое внимание.

    Понятно, что близкие мне люди поддержали меня и сказали, что я должен доказать всем все через работу. Это мне помогло», – сказал Кокорин.

    Источник: ТАСС

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    19.09.2016 14:04
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +11234

      alp 19 сентября 2016, 21:27

      ну это надо быть полным кретином, чтобы не понимать такое

      0
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      Рейтинг: +23

      tolegenloko 19 сентября 2016, 18:35

      Да уж падаешь все ниже, если не можешь понять

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7710

      mihail200606 19 сентября 2016, 18:21

      Если бы гимн России выслушали бы стоя, то никто шум не поднимал бы))))

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +853

      джон базелон 19 сентября 2016, 17:54

      К сожалению Кокорин так и не понял главного,очень жаль.

      6
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      ...
      Рейтинг: +212

      perm 242 > джон базелон 19 сентября 2016, 18:07

      полностью согласен .... некорректно сравнивать поход в ночной клуб в летний отпуск и поход после "такой" игры сборной на Евро-2016 ....

      1
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      ...
      Рейтинг: +853

      джон базелон > perm 242 20 сентября 2016, 14:16

      +

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -9

      MaxSPB12 19 сентября 2016, 17:34

      fun

      0
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      Рейтинг: +55

      против коблабоашей 19 сентября 2016, 17:20

      таких полковников с миллиардами много(если ими заниматься), а кокриных с мамаевыми всего одна сборная))...

      1
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      Рейтинг: +2386

      shurik45 19 сентября 2016, 16:40

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Да просто народ -быдлота завистливое! Тоже шампуса захотелось.)

      -7
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      Рейтинг: +2386

      shurik45 > Зенит оле оле ола 19 сентября 2016, 17:59

      Смешно )

      1
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 19 сентября 2016, 15:31

      "Александр! А чего раздувать историю с кубометрами пачек долларов у какого-то там полковника? У нас такое добро дома теперь у каждого пенсионера! Страна в роскоши и полном достатке! Всем привет! Всего вам доброго и хорошего настроения! И ананасы в каждый дом в шампанском!"
      А. Д. М.
      P,S, Ванны шампанским не наливать и соседей не заливать! Пенсию урежу!

      1
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      Рейтинг: +640

      Дон Посей > cska-62 19 сентября 2016, 16:18

      !!!

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > Зенит оле оле ола 19 сентября 2016, 17:48

      Никто твоей жизни не угрожал... :-)))) Карателями тоже... :-)))) Да и существование в Жмеринке трудно назвать "жизнью"... :-)))) Сиди в своей Жмеринке и дальше корчи из себя Питерца! Судя по рейтингу, ты давно уже стал посмешищем! :-))))

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      Рейтинг: +6899

      sochi-2013 19 сентября 2016, 15:27

      Сам спросил- сам и ответил.

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      Рейтинг: +923

      Юрий Крутько 19 сентября 2016, 15:05

      По человечески можно понять Александра:НЕМНОГО(а не так как писали,что заказали почти все шампанское в ресторане) пошалили,с кем не бывает.Но не убили,не ограбили!Сейчас(за исключением одного момента,когда из под него забили гол) отдается игре полностью,выкладывается по полной,голы потихоньку пошли.Пожелаем Кокорину хорошей игры,а там и вызов в сборную обязательно прийдет...

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