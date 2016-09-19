Лебеденко: «Задача «Терека» на сезон – попасть в еврокубки»

Полузащитник «Терека» Игорь Лебеденко рассказал о планах грозненской команды в нынешнем сезоне.

— Всем известно, что давняя мечта президента Чеченской Республики Рамзана Кадырова — еврокубки в Грозном. Эта цель в принципе осуществима конкретно по итогам этого сезона?

— В принципе осуществима. Тот же «Ростов» сейчас играет в Лиге чемпионов, а мы по составу им не уступаем. Поэтому все возможно, в том числе и по итогам этого сезона. Мы знаем желание президента и постараемся его выполнить. Долгое время перед клубом не ставились конкретные задачи, а в этом сезоне задача поставлена — попасть в еврокубки. Для этого должно многое сложиться. И в том числе нельзя проигрывать таким соперникам, как ЦСКА и «Краснодар».