Лебеденко: «Неприятно, что «Терек» был в роли праздничного торта на открытии арены ЦСКА»

Полузащитник «Терека» Игорь Лебеденко поделился впечатлениями от новой арены ЦСКА.

«Стадион ЦСКА очень впечатлил. Пишут, что арена сделана по всем английским канонам. Я последние несколько лет бывал на матчах чемпионата Англии, очень нравится там на трибунах присутствовать. Действительно, можно провести параллели между новой ареной армейцев со стадионами в Англии. Арена отличная, и болельщики молодцы. Единственное, неприятно, что «Терек» был в роли праздничного торта на открытии. За это неудобно перед самим собой и теми, кто за нас переживает», – признался Лебеденко.

Напомним, что «Терек» уступил ЦСКА в первом матче на новой арене столичного клуба со счетом 0:3.