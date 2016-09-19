Карпин: «Результаты «Спартака» сейчас – это уровень игроков плюс эмоции»

Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин считает, что пока сложно назвать стиль игры московского клуба атакующим.

— Что нового Каррера привнес в игру «Спартака»?

— Много эмоций, много желания, много борьбы, но это было иногда и до него. В какой футбол играет «Спартак», лично я пока еще не понимаю. То так, то этак, то как получится. Четкой картины пока не складывается.

— Получается, что результат красно-белых — это больше стечение обстоятельств, чем поставленная игра?

— Вы видите поставленную игру? Лично я пока ее не вижу. В какой футбол играют красно-белые — закрытый, открытый, атакующий? Сложно это выявить.

— Команда стала больше атаковать.

— Не согласен. Атакуют так же, как и раньше. Как, допустим, и при Аленичеве.

— «Спартак» выезжает только на эмоциях?

— Не только. Конечно, нельзя умалять достоинств отдельных игроков. Есть футболисты добротного уровня — Бокетти, Комбаров, Фернандо, Глушаков, Промес, Попов, Зобнин. Но многие из них были в команде и раньше. Результаты «Спартака» сейчас — это уровень игроков плюс эмоции. Мне понятно, во что играет «Зенит», во что играет «Ростов». А во что играет команда Карреры, мне не очень понятно, во всяком случае пока.