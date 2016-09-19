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  • Карпин: «Результаты «Спартака» сейчас – это уровень игроков плюс эмоции»

Карпин: «Результаты «Спартака» сейчас – это уровень игроков плюс эмоции»

19 сентября 2016, 06:55
23

Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин считает, что пока сложно назвать стиль игры московского клуба атакующим.

— Что нового Каррера привнес в игру «Спартака»?

— Много эмоций, много желания, много борьбы, но это было иногда и до него. В какой футбол играет «Спартак», лично я пока еще не понимаю. То так, то этак, то как получится. Четкой картины пока не складывается.

— Получается, что результат красно-белых — это больше стечение обстоятельств, чем поставленная игра?

— Вы видите поставленную игру? Лично я пока ее не вижу. В какой футбол играют красно-белые — закрытый, открытый, атакующий? Сложно это выявить.

— Команда стала больше атаковать.

— Не согласен. Атакуют так же, как и раньше. Как, допустим, и при Аленичеве.

— «Спартак» выезжает только на эмоциях?

— Не только. Конечно, нельзя умалять достоинств отдельных игроков. Есть футболисты добротного уровня — Бокетти, Комбаров, Фернандо, Глушаков, Промес, Попов, Зобнин. Но многие из них были в команде и раньше. Результаты «Спартака» сейчас — это уровень игроков плюс эмоции. Мне понятно, во что играет «Зенит», во что играет «Ростов». А во что играет команда Карреры, мне не очень понятно, во всяком случае пока.

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига Спартак Карпин Валерий
Комментарии (23)
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Диктор
1474260713
Они просто играют в ФУТБОЛ и этот футбол радует .
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ANONIM 911
1474261386
раз кому-то не понятно!значит наше МЯСКО!!!! должно брать пьедестал!!)))лет так 6 как минимум
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Пастырь
1474266134
Такое чуство, что в Карпине сейчас говорят эмоции, что он сам не смог поставить игру в Спартаке. Это при нем были одни эмоции и набор играков. Команда сейчас строится и пытается найти свой стиль. Хотя уже видно, что команда играет разнообразно. Есть баланс между защитой и нападением. Спартак атакует намного больше и разнообразне чем раньше. А понимание между игроками придет с играми.
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Дон Посей
1474268047
Кому непонятно, - это не Спартак стал играть, а просто все остальные отдыхают!.. Бархатный сезон, сбор урожая, свадьбы там, бухалово, навестить родных и близких, член суда - член туда....
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Павел Амурский
1474268569
Уровень слабый, а эмоции улетучатся при первом же проигрыше.
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апоголлл
1474270054
и непонятно было в какой футбол при карпине играли.
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dimon2602
1474271471
Спартак сила
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oyabun
1474272185
Странно, что он не видит в команде ничего нового, хотя любому болельщику даже, не то что опытному тренеру видно в чем добавили спартаковцы при Каррере. Так навскидку, без глубокого анализа: высокий прессинг, быстрый переход из обороны в атаку и такой же быстрый отход всей команды в оборону, что позволило настроить оборону на такой результат как всего 2 пропущенных мяча за 7 матчей. Да, бывает еще и полыхает в обороне, как показала игра с Оренбургом, но ведь не сразу же как по волшебству всё преобразится! Дайте время и при таком верном направлении изменений и в обороне всё наладится. Наконец более осмысленная общекомандная игра. Посмотрите как преобразился тот же Зе Луиш! Раньше бестолково метался впереди, надеясь на случайный пас от партнеров, сейчас же феерит не только сам в нападении, но и ассистирует на загляденье. Карпин просто ревнует к чужим успехам. Это очевидно.
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babenko1977
1474272795
свой уровень спартак показал в европе
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cska-62
1474273119
И подобную ахинею несёт якобы тренер? Он не видит, что при Каррере игра "Спартака" стала цельной во всех линиях, не стало разрывов между линиями, что проводится ротация состава под каждого соперника? И, главное, он не понимает, что "поставленная игра" - это не какой-то там механический шаблон, а умение команды использовать по ходу игры все приёмы современного футбола: и контроль мяча, и прессинг, и быстрый переход из обороны в атаку, и стеночки с забеганиями, а также средние и дальние передачи! На одних эмоциях и желании "Спартак" периодически играл и при Карпине, и при Аленичеве. Правда, как правило, не с самыми сильными соперниками. А с сильными соперниками чаще был просто беспомощным. В прошлом сезоне отнюдь не блиставшему игрой ЦСКА "Спартак" проиграл 0:1. Если кто помнит этот матч, тот согласится, что более беспомощными красно-белые не выглядели, возможно, никогда! Несмотря на формально скромный счёт. Не будет при Каррере вечных побед! Это невозможно в принципе. Но и "мальчиками для битья" красно-белые при нём не будут! Если, конечно, не найдётся какой-нибудь подлец (или группа подлецов), который сумеет организовать так называемый "слив тренера"... Хотя надеюсь, что с такими футболистами как Промес, Попов, Джано или Боккетти, подлецам сложно будет договориться... Так будем пока наслаждаться игрой "Спартака" вне зависимости от клубных пристрастий! Пока он в РФПЛ играет грамотнее и зрелищнее всех других команд и по заслугам возглавляет турнирную таблицу! Но есть ещё "Зенит", ЦСКА, "Ростов" и "Краснодар", поэтому расслабляться не следует... Если Мирче Луческу наведёт порядок в Питере, то "Зенит" станет очень грозным соперником... Или если ЦСКА, наконец, пригласит тренера вместо "кресло-качалки"...
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