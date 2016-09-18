Серия А. «Интер» нанес «Ювентусу» первое поражение в сезоне

В поединке четвертого тура чемпионата Италии «Интер» в родных стенах добился волевой победы над «Ювентусом» (2:1). На гол защитника гостей Штефана Лихтштайнера хозяева ответили забитыми мячами в исполнении Мауро Икарди и Ивана Перишича.

Чемпионат Италии. Серия А. 4-й тур

Интер – Ювентус – 2:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Лихтштайнер, 66; 1:1 – Икарди, 68; 2:1 – Перишич, 78.

Удаление: Банега, 90.

Интер: Ханданович, Д'Амбросио, Миранда, Мурильо, Сантон (Мианг, 79), Жоао Мариу, Медель (Мело, 75), Кандрева, Банега, Эдер (Перишич, 69), Икарди.

Ювентус: Буффон, Бенатиа (Бардзальи, 25), Бонуччи, Кьеллини (Пьяца, 80), Лихтштайнер, Хедира, Пьянич, Асамоа, Сандро, Дибала, Манджукич (Игуаин, 74).

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