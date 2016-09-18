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  • Серия А. «Интер» нанес «Ювентусу» первое поражение в сезоне

Серия А. «Интер» нанес «Ювентусу» первое поражение в сезоне

18 сентября 2016, 20:59
6

В поединке четвертого тура чемпионата Италии «Интер» в родных стенах добился волевой победы над «Ювентусом» (2:1). На гол защитника гостей Штефана Лихтштайнера хозяева ответили забитыми мячами в исполнении Мауро Икарди и Ивана Перишича.

Чемпионат Италии. Серия А. 4-й тур

Интер – Ювентус – 2:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Лихтштайнер, 66; 1:1 – Икарди, 68; 2:1 – Перишич, 78.

Удаление: Банега, 90.

Интер: Ханданович, Д'Амбросио, Миранда, Мурильо, Сантон (Мианг, 79), Жоао Мариу, Медель (Мело, 75), Кандрева, Банега, Эдер (Перишич, 69), Икарди.

Ювентус: Буффон, Бенатиа (Бардзальи, 25), Бонуччи, Кьеллини (Пьяца, 80), Лихтштайнер, Хедира, Пьянич, Асамоа, Сандро, Дибала, Манджукич (Игуаин, 74).

Календарь Серии А

Турнирная таблица Серии А

Источник: Бомбардир.ру
Италия. Серия А Интер Ювентус Лихтштайнер Штефан Перишич Иван Икарди Мауро
Комментарии (6)
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Juve1897
1474221867
Да уж. Бездарно сыграли , просто слов нет.
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Su27Flanker
1474223611
Forza inter! Большие молодцы, показали зубы
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alexandr1205
1474224450
Браво Интер! Может у де Бура все ещё получится.
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89388900185
1474229423
форса ИНТЕР один ИНТЕР на такое способен
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anri1703
1474240898
Приятно удивлен)) с победой интер))
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Tumyr0709
1474264712
Это маленькое недорозумение.
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