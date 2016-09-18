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    Траоре имеет предложения из Англии и Испании, но доиграет сезон в ЦСКА

    Футбольный агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы нападающего ЦСКА Ласина Траоре, заявил, что его клиент имеет предложения из Англии и Испании, однако доиграет сезон в московском клубе. Напомним, в стан армейцев ивуариец перешел на правах аренды из «Монако».

    «Вест Бромвич» был заинтересован в услугах Траоре еще до его прихода в ЦСКА, и не только «Вест Бромвич». Предложения есть и из Англии, и из Испании. Безусловно, на Траоре есть спрос, но пока говорить на эту тему не имеет смысла. Во-первых, Ласина принадлежит «Монако», во-вторых, он точно играет в ЦСКА до конца сезона. Переход в московский клуб был осознанным решением, а все эти предложения от европейских клубов были еще до ЦСКА», – сказал Селюк.

    Источник: Чемпионат.ком

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    18.09.2016 14:01
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 18 сентября 2016, 19:49

      А лучше бы его на выход... Вместе с Ионовым и Слуцким... Пусть где-нибудь в другом месте соображают на троих!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +8018

      nik55 18 сентября 2016, 18:21

      реклама

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 18 сентября 2016, 16:58

      Агент Селюк рекламирует Траоре уже не первый раз.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -22

      Cobold 18 сентября 2016, 16:53

      Скатертью дорога! Не оправдывает надежд.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 18 сентября 2016, 15:09

      Сказки рассказывает -кому это бревно нужно ??????

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2780

      Чикомас 18 сентября 2016, 14:42

      Похоже очередная реклама залежалого товара...Не такая уж звезда этот Траоре. Из Странсберга такую же деревяшку выстругаем, в конце концов...

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 18 сентября 2016, 14:05

      Траоре, на мой взгляд, не демонстрирует той игры, которую от него ожидают

      7
      Ответить
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      Рейтинг: +2229

      river31 > Joko21 18 сентября 2016, 14:12

      Есть такое. Тяжеловат он на подъем.

      5
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      Рейтинг: +658

      RUSARM > river31 18 сентября 2016, 15:51

      Мне кажется Страндберг,по лучше и шустрее Траоре,он уж слишком тихоходный!!

      0
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