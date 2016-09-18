Скоулз: «Манчестер Юнайтед» должен приобрести у «Реала» Модрича или Крооса»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз выразил мнение, что английский клуб должен приобрести у «Реала» Луку Модрича или Тони Крооса, чтобы лучше контролировать центральную зону.

«Мне кажется, «Манчестер Юнайтед» должен выйти на трансферный рынок, чтобы приобрести полузащитника, который будет контролировать и управлять игрой. Команде нужен такой тип игрока, к которому принадлежат Лука Модрич и Тони Кроос. Думаю, покупка одного из них вполне реальна», – сказал Скоулз.