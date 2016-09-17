Симеоне: «По-моему, в этом году лучшим игроком в Европе был Гризманн»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне уверен, что «Золотой мяч» по итогам 2016 года должен получить Антуан Гризманн.

«По-моему, в этом году лучшим игроком в Европе был Гризманн. У меня нет сомнений на этот счет.

Он дошел до финалов Лиги чемпионов и Евро-2016, забив в этих турнирах много голов. Кроме того, он и в Ла Лиге забил много. Постоянство сделало его сильнее.

Я надеюсь, что он поборется за «Золотой мяч», поскольку он в отличной форме и станет даже лучше, если продолжит в том же духе», – сказал Симеоне.