Гончаренко: «Очень хорошо поработали в защите»

Главный тренер «Уфы» Виктор Гончаренко поделился впечатлениями после матча седьмого тура РФПЛ против «Локомотива» (1:0).

«Конечно, мы довольны победой, особенно на выезде. Очень хорошо поработали в защите.

Понятно, что когда игра закрывается, больше ищешь шансы в контратаке. Были игры, где мы, возможно, играли ярче и не набирали очки, сегодня вышло наоборот. Есть движение вперед, и это радует», – сказал Гончаренко.