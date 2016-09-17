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    Гончаренко: «Очень хорошо поработали в защите»

    Главный тренер «Уфы» Виктор Гончаренко поделился впечатлениями после матча седьмого тура РФПЛ против «Локомотива» (1:0).

    «Конечно, мы довольны победой, особенно на выезде. Очень хорошо поработали в защите.

    Понятно, что когда игра закрывается, больше ищешь шансы в контратаке. Были игры, где мы, возможно, играли ярче и не набирали очки, сегодня вышло наоборот. Есть движение вперед, и это радует», – сказал Гончаренко.

    Источник: БИЗНЕС Online

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    17.09.2016 21:31
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +9

      sdfg34h 18 сентября 2016, 00:14

      Ребят, броcить кyрить сейчас действительно легко, за 2 дня я излечился и чувствую себя намного здоровее, не теряй шанс изменить свою жизнь. Вот мой блог - http://goo.gl/0aOFon

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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 17 сентября 2016, 22:17

      В следующем матче с трехой запазухой домой своих повезешь.

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      Рейтинг: +251

      Aztec58 17 сентября 2016, 21:43

      Повезло.

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