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    Автогол Чорлуки принес «Уфе» три очка в матче с «Локомотивом»

    В матче 7-го тура РФПЛ «Уфа» в гостях добилась победы над «Локомотивом» благодаря автоголу Ведрана Чорлуки – 1:0. Представляем вашему вниманию единственный забитый мяч данной встречи.

    0:1 – Чорлука, 69 (в свои ворота)

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.09.2016 21:02
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    Комментарии37
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      Рейтинг: +213

      NEMETSRUS 18 сентября 2016, 02:50

      лоханулись поровозики

      0
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      Рейтинг: +14

      Francia 18 сентября 2016, 01:38

      Говорил другу загубит Палыч Локо ,не верил

      0
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      Рейтинг: +684

      Докторо123 18 сентября 2016, 01:10

      Дедушка Палыч так расстроился... Неправ тут чорлука... "Уфа" с победой ! Михайлыч рулит !!!

      0
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      Рейтинг: +11472

      alex1951 18 сентября 2016, 00:22

      не важно
      кто и что
      главное это жопааа
      и надолго...
      ................................................
      енто не тот ростов шо при Понедельнике играл

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +108

      dimsok 18 сентября 2016, 00:08

      И коломотив не тот и Сёмина на пенззииию!

      -1
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      Рейтинг: +794

      VeniaminS 18 сентября 2016, 00:06

      Обидно!!!

      1
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      Рейтинг: -50

      Karrerim 17 сентября 2016, 23:26

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Семин в локо))) гы гы гы как будто больше тренеров нету

      -4
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      Рейтинг: +53

      Тима 88 17 сентября 2016, 22:42

      Не понимаю почему Ндинга на лавке он в опорной лучше чем Денисов и коломейцев вместе взятых

      -2
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      Рейтинг: -50

      Karrerim > Тима 88 17 сентября 2016, 23:27

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      патаму что они не платят за выход на поле)) г ыгы гы

      -4
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      Рейтинг: +853

      джон базелон 17 сентября 2016, 22:37

      Локомотив катится вниз,Сёмин не поможет.В команду нужны вливания и срочно.

      1
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      Рейтинг: -50

      Karrerim > джон базелон 17 сентября 2016, 23:27

      палюбому базелоныч))) гы гы гы

      -2
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      Рейтинг: +61

      Kaisla 17 сентября 2016, 22:28

      неееееееееееееееееееееее такой нам вратарь ненужен)))))

      -1
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