Автогол Чорлуки принес «Уфе» три очка в матче с «Локомотивом»

лоханулись поровозики
В матче 7-го тура РФПЛ «Уфа» в гостях добилась победы над «Локомотивом» благодаря автоголу Ведрана Чорлуки – 1:0. Представляем вашему вниманию единственный забитый мяч данной встречи.
0:1 – Чорлука, 69 (в свои ворота)
В матче 7-го тура РФПЛ «Уфа» в гостях добилась победы над «Локомотивом» благодаря автоголу Ведрана Чорлуки – 1:0. Представляем вашему вниманию единственный забитый мяч данной встречи.
0:1 – Чорлука, 69 (в свои ворота)
лоханулись поровозики
Говорил другу загубит Палыч Локо ,не верил
Дедушка Палыч так расстроился... Неправ тут чорлука... "Уфа" с победой ! Михайлыч рулит !!!
Обидно!!!
Локомотив катится вниз,Сёмин не поможет.В команду нужны вливания и срочно.
палюбому базелоныч))) гы гы гы