Скрипченко: «Анжи» больше хотел выиграть в матче с «Уралом», поэтому заслужил победу»

Главный тренер «Урала» Вадим Скрипченко считает, что его подопечные заслуженно уступили в поединке седьмого тура РФПЛ с «Анжи» (0:1). По словам наставника екатеринбуржцев, команда из Махачкалы проявила большую волю к победе.

«Причины поражения? Соперник больше хотел, заслужил эту победу. Попытались оказать давление во втором тайме, но, к сожалению, завершающая фаза страдает. Приходится говорить об исполнительском мастерстве. Те удары, которые были по воротам соперника, или Беленов забирал, или выше ворот летел мяч.

Поздравляю соперника с победой. В жизни нашей команды наступает непростой период, поэтому надо постараться выйти с честью из этого положения. Надо работать дальше, и я думаю, что все-таки лучшие времена настанут для нас», – сказал Скрипченко в эфире телеканала «Наш футбол».