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    Родионов: «Каррера тоже принимал решение об уходе из «Спартака» Паршивлюка, Граната и Яковлева»

    Генеральный директор «Спартака» Сергей Родионов подчеркнул, что главный тренер команды Массимо Каррера тоже принимал решение об уходе из стана красно-белых защитников Сергея Паршивлюка и Владимира Граната, а также хавбека Павла Яковлева. Напомним, что все трое игроков, начинавшие сезон в «Спартаке-2», были возвращены в основной состав по просьбе итальянского специалиста, однако в последний день летнего трансферного окна клуб расторг с ними контракт по взаимному согласию.

    – Перед закрытием трансферного окна Каррера привлекал к тренировкам с основой Паршивлюка, Яковлева и Граната, но почти тут же все трое ушли в другие клубы. Почему так получилось? Не приглянулись или решение принималось давно?

    – Массимо тоже оказался в непростой ситуации. Да, перечисленные игроки привлекались к занятиям, чтобы главный тренер смог оценить их. И уход футболистов в другие клубы – в том числе и решение Карреры.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    17.09.2016 14:24
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2697

      turist82 17 сентября 2016, 15:14

      А ведь при Карпине Паршивлюк играл отменно...помню как и оборону отыгрывал, и его набеги в атаку...одно удовольствие было смотреть. Тогда, когда еще справа Макгиди феерил

      -1
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      Рейтинг: +923

      Юрий Крутько 17 сентября 2016, 15:02

      Есть результат,есть игра,значит Каррера(весь штаб Спартака) прав.Да и у ребят будет больше игровой практики-все лучше,чем на банке сидеть...

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      Рейтинг: +678

      Пастырь 17 сентября 2016, 14:46

      все правильно. Паршивлюк не смог заиграть после травмы, Граната покупали из-за паспорта, а Яковлев не уровень Спартака.

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