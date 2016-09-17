ФНЛ. «Тосно» разгромил «Волгарь», «Спартак-2» сыграл вничью «Спартаком-Нальчиком»

В матче 13-го тура первенства ФНЛ «Тосно» на своем поле не оставил шансов «Волгарю», отправив в ворота соперника три безответных мяча – 3:0. Благодаря этой победе клуб из Ленинградской области сохранил за собой 2-е место, дающее право напрямую пробиться в РФПЛ.

В другой встрече «Спартак-2» и «Спартак-Нальчик» не выявили победителя, сведя дело к нулевой ничьей.

Первенство ФНЛ. 13-й тур

Тосно (Ленинградская область) – Волгарь (Астрахань) – 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Марков, 23; 2:0 – Абазов, 60; 3:0 – Кашчелан, 73.

Спартак-2 (Москва) – Спартак-Нальчик – 0:0

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