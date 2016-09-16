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    Джано выйдет в стартовом составе против «Оренбурга»

    Стал известен стартовый состав столичного «Спартака» на матч 7-го тура российской Премьер-лиги с «Оренбургом».

    «Спартак»: Ребров, Ещенко, Кутепов, Боккетти, Комбаров, Фернандо, Ромуло, Зобнин, Джано, Промес, Зе Луиш.

    Запасные: Песьяков, Пуцко, Кутин, Маурисио, Таски, Попов, Зуев, Мелкадзе, Давыдов.

    «Оренбург»: Абакумов, Андреев, Малых, Полуяхтов, Ойеволе, Воробьев, Афонин, Нехайчик, Благо, Ефремов, Прудников.

    Запасные: Руденко, Гутор, Васиев, Жунич, Кацалапов, Шогев, Померко, Батов, коронов, Бамба, Саная, Делькин.

    Напомним, матч начнется в 17:00 по московскому времени.

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.09.2016 16:12
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