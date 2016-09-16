Дзагоев: «Результатом мы довольны, а своей игрой нет»

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев признался, что доволен результатом матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Байером» (2:2).

«Можно сказать, что результатом мы довольны, а своей игрой нет. Мы дали создать много моментов у своих ворот. Я думаю, если бы мы весь матч играли так, как умеем, – прессинговали и играли на атаку, мы могли бы ожидать большего. Но в Лиге Чемпионов любая ошибка может оказаться некстати, а выездные матчи сильно отличаются от домашних. Во втором тайме мы уже особо не рисковали, больше времени смогли уделить обороне, хотя у нас были моменты на контратаках, и мы неплохо ловили соперника. В целом, очко на чужом поле – это неплохой результат, тем более с такой командой», – заявил Дзагоев в интервью своему официальному сайту.