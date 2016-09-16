Симеоне может покинуть «Атлетико» летом 2018 года

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне договорился о сокращении срока своего действующего контракта с мадридским клубом.

«Да, это правда, но это ничего не меняет. Команда в порядке, я счастлив находиться здесь, следую за своими чувствами и сердцем. Уверен, что в ближайшие два года мы еще можем продлить контракт», – сказал тренер.

Напомним, что в марте 2015 года Симеоне подписал соглашение с клубом, которое было рассчитано до окончания сезона-2019/20. Однако, после сокращения срока его действия, специалист сможет покинуть «Атлетико» летом 2018 года.