Лига Европы. «Рома» и «Виктория» сыграли вничью, «Астра» проиграла «Аустрии»

В матче первого тура группового этапа Лиги Европы «Рома» сыграла вничью с «Викторией» – 1:1. За римлян забил Перотти, а отыгрались хозяева благодаря голу Бакоша.

В другой встрече группы «Астра» проиграла «Аустрии».

Лига Европы. Групповой этап. Группа E. 1-й тур

Виктория (Чехия) – Рома (Италия) – 1:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Перотти, 4 (с пенальти); 1:1 – Бакош, 11.

Астра (Румыния) – Аустрия (Австрия) – 2:3 (1:2)

Голы: 0:1 – Хольцхацзер, 16 (с пенальти); 1:1 – Алибек, 18; 1:2 – Фризенбихлер, 33; 1:3 – Грюневальд, 59; 2:3 – Сапунару, 74.

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