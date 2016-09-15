Введите ваш ник на сайте
Судьи
Главный судья:
Рудди Буке (Амьен)

Виктория - Рома

15.09.2016, Четверг, 20:00 мск Пльзень, стадион Доосан Арена Трансляция: МАТЧ! ФУТБОЛ 3 Лига Европы, 1 тур Виктория - Рома
Группа E И В Н П Мячи Разница Очки
1. Рома 6 3 3 0 16:7 +9 12
2. Астра 6 2 2 2 7:10 -3 8
3. Виктория П 6 1 3 2 7:10 -3 6
4. Аустрия В 6 1 2 3 11:14 -3 5
...
  • Читайте нас: 