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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Виктория - Рома
Виктория - Рома: обзор матча 15 сентября 2016
Виктория
15.09.2016, четверг, 20:00
Лига Европы, группа E, 1 тур
1 : 1
Завершен
Рома
11'
М. Бакош
3'
Д. Перотти (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Виктория - Рома
Замена
Т. Пожнар
️️️️
М. Бакош
84'
Желтая карточка
М. Бакош
82'
Замена
М. Крменчик
️️️️
М. Дуриш
78'
72'
Замена
Ф. Тотти
️️️️
С. Эль-Шаарави
Замена
М. Петржела
️️️️
М. Земан
72'
71'
Замена
А. Флоренци
️️️️
Х. Итурбе
Желтая карточка
Д. Лимберски
63'
61'
Желтая карточка
Л. Паредес
51'
Желтая карточка
Жуан
Желтая карточка
Т. Горжава
49'
45'
Замена
Э. Джеко
️️️️
Жерсон
21'
Желтая карточка
К. Манолас
Желтая карточка
М. Дуриш
17'
Желтая карточка
А. Матею
16'
ГОЛ! 1:1!
М. Бакош
Пас отдал
М. Земан
11'
3'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Д. Перотти
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Виктория
13
Петр Болек
ВР
37
Алеш Матею
ЦЗ
4
Роман Хубник
ЦЗ
8
Давид Лимберски
ЦЗ
2
Лукаш Гейда
ЦЗ
11
Алехандро Посо
ПЗ
7
Томаш Горжава
ЦП
20
Эргис Каце
ЦП
10
Ян Копиц
ПП
23
Марек Бакош
ЦФ
9
Мартин Земан
ЦФ
57
Михал Дуриш
ЦФ
Главный тренер
Роман Пиварник
Рома
1
Алиссон
ВР
15
Жуан
ЦЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
5
Леандро Паредес
ОП
44
Раджа Наингголан
ЦП
8
Жерсон
ЦП
33
Бруно Перес
ЦП
8
Диего Перотти
ЦФ
11
Хуан Итурбе
РФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Виктория
30
Доминик Свачек
ВР
22
Ян Баранек
ЦЗ
14
Радим Ржезник
ЦЗ
19
Ян Коваржик
ЛВ
11
Милан Петржела
ЦП
88
Томаш Пожнар
ЦФ
21
Михал Крменчик
ЦФ
Рома
13
Войцех Щесны
ВР
24
Мустафа Сек
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
8
Кевин Строотман
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
10
Франческо Тотти
ЦФ
10
Эдин Джеко
ЦФ
3-2-3-3
13
Болек
4
Хубник
8
Лимберски
2
Гейда
37
Матею
11
Посо
7
Горжава
20
Каце
10
Копиц
57
Дуриш
9
Земан
23
Бакош
3-1-3-1-2
1
Алиссон
15
Жуан
44
Манолас
17
Фасио
5
Паредес
44
Наингголан
8
Жерсон
33
Перес
92
Эль-Шаарави
11
Итурбе
8
Перотти
9
Земан
11
Петржела
11
Петржела
9
Земан
23
Бакош
88
Пожнар
88
Пожнар
23
Бакош
57
Дуриш
21
Крменчик
21
Крменчик
57
Дуриш
11
Итурбе
24
Флоренци
24
Флоренци
11
Итурбе
92
Эль-Шаарави
10
Тотти
10
Тотти
92
Эль-Шаарави
8
Жерсон
10
Джеко
10
Джеко
8
Жерсон
Остались в запасе
Виктория
Рома
22
Ян Баранек
ЦЗ
30
Доминик Свачек
ВР
14
Радим Ржезник
ЦЗ
19
Ян Коваржик
ЛВ
Главный тренер
Роман Пиварник
24
Мустафа Сек
ЦЗ
13
Войцех Щесны
ВР
8
Кевин Строотман
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
22
Ян Баранек
ЦЗ
30
Доминик Свачек
ВР
14
Радим Ржезник
ЦЗ
19
Ян Коваржик
ЛВ
Остались в запасе
24
Мустафа Сек
ЦЗ
13
Войцех Щесны
ВР
8
Кевин Строотман
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
Главный тренер
Роман Пиварник
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Виктория - Рома
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
- : -
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Виктория
1 : 2
25.10.2026
Пардубице
Лига Европы, 3 тур
Виктория
1 : 2
22.10.2026
Левски
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Рудди Буке
(Амьен)
Стадион:
Доосан Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 3
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