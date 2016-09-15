Караваев: «Ушел в «Спарту», даже не задумываясь»

Защитник «Спарты» Вячеслав Караваев в интервью корреспондентам «Бомбардира» рассказал, по каким причинам не вернулся в свой родной клуб ЦСКА.

«Тут все просто. Я не оправдал ожиданий тех людей, которые хотели, чтобы я пришел и сразу начал играть. В этой ситуации не виноват никто, кроме меня. Значит, где-то был слабее, не так играл. На лавке в ЦСКА сидеть не хотелось, а в этот момент подвернулся достойный вариант продолжения карьеры. Ушел, даже не задумываясь. «Спарта» – хороший клуб. Такого шанса могло больше и не быть», – заявил Караваев.

Полностью интервью с защитником можно прочитать здесь.