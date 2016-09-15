Новосельцев не считает себя заменой Гарая в «Зените»

Защитник «Зенита» Иван Новосельцев отметил, что переход в питерский клуб воспринимает, как возможность расти в профессиональном плане.

«У меня был разговор с главным тренером Луческу. Он лично позвал меня в «Зенит». Я подумал и принял решение – готов перейти в петербургский клуб. Окончательно все решилось только на флажке трансферной кампании.

Что касается разговоров о том, что меня пригласили на замену Гараю, то я пришел в «Зенит» как я. На замену кому-то или нет – пусть каждый говорит так, как он считает. А моя задача – помогать команде и показывать свой личный хороший результат. То есть расти», – заявил Новосельцев.