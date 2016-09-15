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Новосельцев не считает себя заменой Гарая в «Зените»

15 сентября 2016, 09:40
7

Защитник «Зенита» Иван Новосельцев отметил, что переход в питерский клуб воспринимает, как возможность расти в профессиональном плане.

«У меня был разговор с главным тренером Луческу. Он лично позвал меня в «Зенит». Я подумал и принял решение – готов перейти в петербургский клуб. Окончательно все решилось только на флажке трансферной кампании.

Что касается разговоров о том, что меня пригласили на замену Гараю, то я пришел в «Зенит» как я. На замену кому-то или нет – пусть каждый говорит так, как он считает. А моя задача – помогать команде и показывать свой личный хороший результат. То есть расти», – заявил Новосельцев.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Гарай Эсекьель Новосельцев Иван
Комментарии (7)
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Garrincha58
1473923590
Расти? Так бы играл против Мюллера и Левандовски, Гризмана ,а сейчас против неизвестных израильтян таких как у нас *опой ешь в РФПЛ. И где тут рост?
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1cent
1473925134
расти будет только борода, да и то на скамейке
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seawave
1473925447
Все по делу сказал!Красава!
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Фан666
1473925790
Ну Гарая сложно заменить
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mik1954
1473934669
Удачи тебе Ваня !
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iuda
1473934822
Стал заменой Гарая, после футбола, Ваня, станешь заменой Чубайсу
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Dimon013
1473940015
Ваня, давай, развивайся! Ты нужен сборной!!!
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